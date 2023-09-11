Сегодня, 15:00
Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал ничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в первом товарищеском матче.
— Температура в день матча в Суэце была под 40 градусов. Каково играть в таких условиях?
— Тяжко. А мне было вдвойне сложно, поскольку не хватает игрового тонуса, ведь в «Зените» пока получаю мало времени. Для меня такие матчи — большой плюс. Но ты бежишь, хочешь вдохнуть, а воздух теплый, все пересыхает...
— На трибунах было пустовато. Удивился?
— Нет. Мы же играли против олимпийской сборной. Вот если бы вышла основа во главе с Салахом, стадион наверняка был бы битком.
— Как тебе уровень соперника?
— Все резкие, быстрые. Хорошо контролировали мяч, заставили нас побегать. Честно, не ожидал.
— Себе какую оценку поставишь?
— Если по десятибалльной шкале, то четверку. Плохо сыграл. Мало с мячом двигался, бегали почти без него. Оценка неудовлетворительная.
— Это ничья со знаком плюс или минус?
— Скорее второе. Наша команда собрана из футболистов, которые стабильно получают практику в РПЛ. Такие матчи надо выигрывать, показывать класс. Правда, мы успели провести только две тренировки, связи еще не наиграны.
— Концовка получилась напряженной. От поражения спас Агкацев?
— Да равная была игра. И мы еще могли забить, и египтяне.
Вторая встреча между командами пройдет сегодня, 11 сентября.