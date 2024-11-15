Ковтун считает, что нет ничего зазорного для сборной России, чтобы сыграть с Брунеем

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о том, что выбор сборной Брунея в качестве соперника национальной команды является вынужденным, нет ничего зазорного в том, чтобы сыграть такой матч.

«Любой футболист, приезжая в сборную, должен отдавать все силы, играя за честь своей страны, а с кем — вопрос второстепенный. В российском спорте сейчас сложилась такая ситуация, что надо просто делать свое дело. Конечно, всем хотелось бы сыграть с европейской командой, но сейчас надо потерпеть. Думаю, ничего зазорного в этом нет», — сообщил Ковтун ТАСС.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.