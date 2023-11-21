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Сегодня, 15:30

Красич предложил провести товарищеский матч между сборными России и Сербии в июне

Константин Белов
,
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Милош Красич
Милош Красич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Если будет возможность провести товарищеский матч между сборными России и Сербии, то было бы прекрасно. Думаю, что в июне можно провести товарищеский матч с Россией, если Сербия выйдет на Евро (интервью было записано до матча против Болгарии, в котором Сербия обеспечила себе путевку на Евро-2024. — Прим. «СЭ»)», — сказал Красич «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

Милош Красич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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