Крестинин два дня звонил Ахметову, чтобы пригласить в сборную, но россиянин не снял трубку

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал, как пытался подписать защитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в национальную команду.

«Были ли попытки пригласить Ахметова в сборную? Конечно. Мы пытались с ним связаться, но он с нами не общался. Помню, он еще играл в Казани, я тогда планировал слетать к нему для знакомства. Пытался связаться и с ним, и с его отцом, но ничего не получилось, хотя мы были близки к тому, чтобы начать разговор. Знакомые с ним люди предупреждали, что я хочу с ним пообщаться. Назначили время для созвона. Я два дня звонил Ахметову, но он не брал трубку. Я решил, что смысла мне лететь в Казань в таком случае нет. Вернулся обратно», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

Он также заявил, что это был выбор Ахметова выступать за сборную России и он это уважает. По его словам, он очень хороший футболист, который в праве распоряжаться своей судьбой.

24-летний футболист родился в Бишкеке. В 2019 году дебютировал за сборную России. Всего он провел восемь матчей за национальную команду и не отметился результативными действиями.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.