Кристиан Пануччи рассказал, что каждый день ел борщ в сборной России

Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи рассказал о своем отношении к русской кухне.

«О, борщ! Это просто фантастика, обязательно поем его в ближайшее время. Когда я работал в сборной России, ел борщ каждый день. Моя мать кормила меня супом, гуляшом с детских лет. Когда в Италии наступает зима, я тоже дома кушаю супы. Борщ для меня невероятен», — рассказал Пануччи «РБ Спорт».

По его словам, он никогда не готовил борщ в Италии.

«Я покупаю разные готовые супы из Чехии», — добавил Пануччи.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что сохранил отличные воспоминания о времени работы в штабе Фабио Капелло, отметив глубокий характер русских людей.