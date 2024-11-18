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Сегодня, 11:50

Кристиан Пануччи рассказал о глубоком характере русских людей

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Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи рассказал, что сохранил отличные воспоминания о времени работы в штабе Фабио Капелло.

«У меня отличные воспоминания об этом времени в России, потому что футболисты были большими профессионалами, усердно тренировались. Что касается русских людей, у них глубокий характер, очень образованные. У меня было много прекрасных моментов, связанных с русскими за эти два года, испытываю огромное уважение к образованию, культуре. Великолепные воспоминания», — заявил Пануччи «РБ Спорт».

Кристиан Пануччи провел несколько лет в Москве, когда работал в штабе Фабио Капелло в сборной России.

Источник: РБ Спорт
Кристиан Пануччи

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