Кривцов о национальной команде: «В сборную не будут вызывать непонятно кого»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал «СЭ» вызов в сборную России на сентябрьский сбор.

«Был ли удивлен, когда объявили о вызове 49 футболистов? Думаю, что просто хотят всех игроков попробовать. Кто показывает себя хорошо в клубах, тех и вызвали. Все по факту. Думаю, в сборную не будут вызвать непонятно кого. Что для меня значит вызов в национальную команду? Положительные эмоции», — сказал Кривцов «СЭ».

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Национальная команда два раза сыграет с олимпийской сборной Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».