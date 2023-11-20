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Сборная России

Сегодня, 11:26

Кривцов: «Я очень надеялся и надеюсь наконец сыграть за сборную»

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об эмоциях от вызова в национальную команду на товарищеский матч против Кубы.

— Ждали этого вызова в сборную?

— Я очень надеялся и надеюсь наконец сыграть за сборную. Уже были вызовы в национальную команду, но в итоге из-за травм мне приходилось их пропускать. Рад, что Валерий Георгиевич и сейчас посчитал, что я нужен сборной, ее тренерскому штабу. Буду доказывать, что они не ошиблись во мне, — цитирует Кривцова «Известия».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1607795/aleksei-fomin/nadeius-nakonetc-sygrat-za-sbornuiu
Сборная России по футболу
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