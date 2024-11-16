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Сегодня, 11:31

Круговой — об уровне Чалова после перехода в ПАОК: «Федя каким был, таким и остался»

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Защитник сборной России Данил Круговой поделился мыслями об игровой форме нападающего Федора Чалова после перехода в греческий ПАОК.

«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он. Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», — цитирует Кругового ТАСС.

В товарищеском матче сборных России и Брунея (11:0) Чалов не отметился голевыми действиями.

26-летний футболист выступает за ПАОК с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 1 гол в 14 матчах за греческий клуб.

Источник: ТАСС
Данил Круговой
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу

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