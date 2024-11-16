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Сегодня, 07:38

Круговой высказался о разгромной победе сборной России над Брунеем

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Защитник сборной России Даниил Круговой поделился мыслями о товарищеском матче с национальной командой Брунея. Россияне разгромили брунейскую сборную со счетом 11:0, попутно побив собственный рекорд по голам в одном матче.

«Понятно, что Брунею было сложнее. Нужно отдать должное команде, что они бились до конца и практически «не валялись», — цитирует Кругового Legalbet.

19 ноября сборная России в Волгограде проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
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