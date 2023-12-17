Крунич заявил, что у УЕФА и ФИФА нет права запретить сборной России играть с Сербией

Сегодня, 12:16
Экс-полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич поделился мнением о возможном проведении матча между сборными России и Сербии.
«Я не знаю, разрешат ли провести этот матч, но у УЕФА и ФИФА нет никакого права запретить русским сыграть с сербами. Проведение такого матча было бы шагом вперед. Я убежден, что ни российским клубам, ни сборной не должны запрещать проводить какие-либо матчи. Не говоря уже о том, что вся эта история с отстранением просто несправедлива», — заявил Крунич Metaratings.ru.
Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.