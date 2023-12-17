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Сборная России

Сегодня, 12:16

Крунич заявил, что у УЕФА и ФИФА нет права запретить сборной России играть с Сербией

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич поделился мнением о возможном проведении матча между сборными России и Сербии.

«Я не знаю, разрешат ли провести этот матч, но у УЕФА и ФИФА нет никакого права запретить русским сыграть с сербами. Проведение такого матча было бы шагом вперед. Я убежден, что ни российским клубам, ни сборной не должны запрещать проводить какие-либо матчи. Не говоря уже о том, что вся эта история с отстранением просто несправедлива», — заявил Крунич Metaratings.ru.

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/krunich-u-uefa-i-fifa-net-prava-zapretit-sbornoi-rossii-igrat-s-serbiei-316167/
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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