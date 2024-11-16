KubMash: Игроки сборной Брунея отправились в стрип-клуб и бар после разгрома от сборной России

Игроки сборной Брунея провели ночь после матча с национальной команды России (0:11) в краснодарском баре. Об этом сообщает Telegram-канал KubMash.

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.

Российская сборная в матче с брунейцами превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.