«Кубок Легенд-2025»: Россия встретится с африканцами и латиноамериканцами

Прошла жеребьевка «Кубка Легенд-2025», который состоится в Москве 8-9 февраля. В группу «А» попали команды Африки, Латинской Америки и России. В группе «Б» сыграют сборные мира, Европы и Азии. Откроются соревнования встречей легенд Африки и Латинской Америки.

Полное расписание турнира выглядит так:

8 февраля, суббота

12.00 — Африка — Латинская Америка

13.00 — Европа — Азия

14.00 — Церемония открытия «Кубка Легенд-2025»

15.00 — Латинская Америка — Россия

16.00 — Азия — сборная мира

17.00 — Россия — Африка

18.00 — сборная мира — Европа

9 февраля, воскресенье

13.30 — матч за 5-е место

14.30 — матч за 3-е место

15.30 — финал

Напомним, что впервые «Кубок Легенд» прошел в 2009 году. Россияне брали трофей 14 раз.