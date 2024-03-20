Кудряшов назвал Сербию и Парагвай лучшими соперниками для сборной России за последние два года

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов оценил соперников национальной команды в мартовских товарищеских матчах.

«Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной за последние два года. Сербов мы знаем лучше, но Парагвай, если оценивать команду по результатам отборов на чемпионаты мира, тоже хорошая команда. По матчам с такими соперниками можно сейчас определять уровень национальной сборной. Ребятам очень повезло сыграть против одного из участников предстоящего Евро. Думаю, они сами в предвкушении матчей», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, 25 марта — против Парагвая. Обе встречи пройдут в Москве.

Последний товарищеский матч национальная команда России провела 20 ноября 2023 года с Кубой, победив со счетом 8:0.