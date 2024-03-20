Кудряшов рассказал об опыте участия в промо-ролике к товарищескому Россия — Сербия

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об участии в промо-ролике к товарищескому матчу между российской национальной командой и Сербией.

«Мы с супругой с удовольствием поучаствовали в съемках промо-ролика. Это первый мой такой опыт, всего секунда, одна фраза, но очень все понравилось. Было необычно взглянуть на процесс съемки изнутри.

Пообщался с Биковичем немного. Удивился тому, насколько хорошо он знает русский язык. Естественно, он больше будет переживать за своих. Но мы знаем, как в Сербии относятся к русским, это действительно братский народ», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.