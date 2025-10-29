Куртукова исполнит гимн России перед матчем против Перу

Как стало известно «СЭ», РФС пригласил российскую певицу Татьяну Куртукову исполнить гимн Российской Федерации перед началом товарищеского матча сборных России и Перу в Санкт-Петербурге. Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.

analytica Потому что это замечательный выбор. Ведь имено она в платье фрейлины и в окружении актеров, наряженных кавалергардами и танцующих полонез, поет песню со словами "Я чаво - я ничаво. За няго за одного." 07.11.2025

Пан Юзеф Золотой Голос Народа! 29.10.2025

rashton22 особенно фук дык. вообще патриот. 29.10.2025

Slim Tallers А почему не придворные соловьи Газмановы,Басковы и и прочие прикорытники?! 29.10.2025

Vadim Viktorov Новость которую мы заслужили... 29.10.2025

Пан Юзеф Правильное решение. Шаман, Дык Фук и Татьяна Куртукова - символы Русской Песни, лидеры Мировой Эстрады, лучшие и любимейшие исполнители Планеты. 29.10.2025

rashton22 ну нашли же звезду..У нас как кто прогнётся, так карьера начинает прямо вверх. 29.10.2025