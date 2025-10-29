Видео
29 октября, 11:40

Куртукова исполнит гимн России перед матчем против Перу

Артем Бухаев
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», РФС пригласил российскую певицу Татьяну Куртукову исполнить гимн Российской Федерации перед началом товарищеского матча сборных России и Перу в Санкт-Петербурге.

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.

8

  • analytica

    Потому что это замечательный выбор. Ведь имено она в платье фрейлины и в окружении актеров, наряженных кавалергардами и танцующих полонез, поет песню со словами "Я чаво - я ничаво. За няго за одного."

    07.11.2025

  • Пан Юзеф

    Золотой Голос Народа!

    29.10.2025

  • rashton22

    особенно фук дык. вообще патриот.

    29.10.2025

  • Slim Tallers

    А почему не придворные соловьи Газмановы,Басковы и и прочие прикорытники?!

    29.10.2025

  • Vadim Viktorov

    Новость которую мы заслужили...

    29.10.2025

  • Пан Юзеф

    Правильное решение. Шаман, Дык Фук и Татьяна Куртукова - символы Русской Песни, лидеры Мировой Эстрады, лучшие и любимейшие исполнители Планеты.

    29.10.2025

  • rashton22

    ну нашли же звезду..У нас как кто прогнётся, так карьера начинает прямо вверх.

    29.10.2025

  • Bache Gabrielsen

    "Куртукова" - это псевдоним Кадышевой ? Или я что-то путаю ?

    29.10.2025

    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
