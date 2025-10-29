Куртукова исполнит гимн России перед матчем против Перу

29 октября, 11:40
Как стало известно «СЭ», РФС пригласил российскую певицу Татьяну Куртукову исполнить гимн Российской Федерации перед началом товарищеского матча сборных России и Перу в Санкт-Петербурге.
Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.
Потому что это замечательный выбор. Ведь имено она в платье фрейлины и в окружении актеров, наряженных кавалергардами и танцующих полонез, поет песню со словами "Я чаво - я ничаво. За няго за одного."
07.11.2025
Пан Юзеф
Золотой Голос Народа!
29.10.2025
rashton22
особенно фук дык. вообще патриот.
29.10.2025
Slim Tallers
А почему не придворные соловьи Газмановы,Басковы и и прочие прикорытники?!
29.10.2025
Vadim Viktorov
Новость которую мы заслужили...
29.10.2025
Пан Юзеф
Правильное решение. Шаман, Дык Фук и Татьяна Куртукова - символы Русской Песни, лидеры Мировой Эстрады, лучшие и любимейшие исполнители Планеты.
29.10.2025
rashton22
ну нашли же звезду..У нас как кто прогнётся, так карьера начинает прямо вверх.
29.10.2025
Bache Gabrielsen
"Куртукова" - это псевдоним Кадышевой ? Или я что-то путаю ?
29.10.2025