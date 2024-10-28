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Сегодня, 18:02

Кузьмичев заявил, что братья Миранчуки готовы приехать в сборную России: «Никаких проблем не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности братьев Алексея и Антона Миранчук приехать в расположение сборной России.

«Алексей и Антон никогда не отказывались от вызова в сборную. Несмотря на тяжелую логистику, они всегда готовы приехать. Если они войдут в окончательный список, никаких проблем с их стороны точно не будет», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Сборная России в ноябрьскую паузу проведет товарищеские матчи со сборными Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
Сборная России по футболу

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