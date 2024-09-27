Кузьмичев заявил, что Миранчук очень ценит приглашения в сборную России

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, готов ли полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук прилететь из США в сборную России.

«Понятно, что не самая легкая логистика. Но Леша никогда не отказывался от вызова в сборную. Он очень ценит эти приглашения. Всегда с удовольствием приезжает. Логистика тяжелая, но латиноамериканцы, которые играют в России, каждый раз проделывают этот путь. Отпустит ли команда Алексея в сборную? Они не могут не отпустить. Это же официальное окно под матчи сборной. Если игрок готов ехать, как бы они ни хотели, препятствий не может быть. И они это понимают», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

28-летний футболист попал в расширенный список национальной команды России на ближайший сбор в октябре. Соперники россиян будут названы позднее.