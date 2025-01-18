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Сегодня, 19:17

Кузнецов считает, что сборная Медиалиги может сыграть со сборной России

Камила Абдурахманова
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о том, хотел бы сыграть против сборной России по футболу.

«Желание-то всегда есть! В самом начале в 2DROTS же не верили, что возможны игры с ЦСКА, «Динамо» и участие в Кубке России. Но это же все осуществилось. Уверен, что все болельщики очень рады смотреть такие встречи. Но наверное, было бы правильнее провести матч между сборной Медиалиги и сборной России. Все-таки клуб не должен играть против национальной команды. Да, медийный футбол уступает по уровню профессиональному, но желание конкурировать с лучшими футболистами страны может помочь проявить себя игрокам», — заявил тренер «РБ Спорт».

59-летний специалист руководит 2DROTS с 2021 года. В 2022-м под его началом команда победила в Медийной футбольной лиге, а тренера признали лучшим в году.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная России по футболу
Дмитрий Кузнецов
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