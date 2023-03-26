Кузнецов считает, что время Дзюбы в национальной команде прошло

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с командой Ирана (1:1).

«Мотивация всегда должна быть. Они каждую игру должны выходить и доказывать, что достойны играть в сборной. Игра с Ираном — это стыдоба. Желания нет. Не вижу его», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он оценил перспективы форварда Артема Дзюбы в национальной команде.

«Нет. Его время прошло. Сколько ему будет лет, когда будем играть в следующем отборочном цикле? Ему 45 будет? Давайте тогда и я буду играть. Давайте позовем Карвальо, сделаем гражданство — пусть он сыграет», — добавил Кузнецов.

Сегодня, 26 марта, сборная России сыграет с командой Ирака. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.