Кузнецов: «Иран и Ирак — хорошие сборные для спарринга»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о проведении сборной России товарищеских матчей против Ирака и Ирана.

«Здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперед в отношении России. На матче не будет Fan ID, поэтому народ соберется. Мы уже организовываем товарищеские игры, пусть и не с европейскими командами. Иран и Ирак — хорошие сборные для спарринга», — цитирует «Чемпионат» Кузнецова.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.