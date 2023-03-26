Кузяев: «Будет интересно сыграть с Ираком, это крепкая команда»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от товарищеского матча против Ирака.

«Что знаю о сборной Ирака? Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же, в этом году Ирак выиграл Кубок Наций Персидского залива, где обыграл Катар, Оман, Саудовскую Аравию. Будет интересно сыграть. А так, на сборах общался с Антоном Зиньковским по поводу Ирака, и он сказал, что знает одного иракского игрока, который выступал в РПЛ в составе «Крыльев Советов» — Саффа Хадди», — цитирует Кузяева пресс-служба РФС.

Встреча между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.