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Сегодня, 13:12

Кузяев: «Головин мне один из первых после перехода в «Гавр» написал. Сказал, что могу обращаться за помощью»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об общении с хавбеком «Монако» Александром Головиным после переезда в чемпионат Франции.

— Как Головин помогает тебе адаптироваться в чемпионате Франции?

— К сожалению или к моему счастью, во Франции мы с ним еще не виделись. Переписываемся, поздравляем друг с друга с голами. Он мне один из первых после перехода написал, сказал, что могу обращаться за помощью. Он посоветовал пару хороших ресторанов.

— Играете с Камеруном, непростым соперником.

— РФС провел большую работу, пригласив такого соперника в Россию. Надеемся, что болельщик придет на стадион, несмотря на погоду. Камерун — сильная команда, но мы постараемся воспользоваться слабыми сторонами этой сборной.

— Вы сейчас более счастливый человек?

— Я и до перехода во Францию был счастливым футбольным человеком — играл в «Зените» и выиграл много трофеев. Просто нужно было что-то новенькое.

— Где тренировки более интенсивные: в «Зените» или в «Гавре»?

— В «Гавре». Большая ли разница? У каждого свой подход. У нас в команде очень много беговой, высоко-интенсивной и тактической работы.

— Вас в сборной гречкой уже накормили?

— Да, вчера на ужине насладился прекрасной гречей.

Кузяев перешел в «Гавр» в июле этого года. Футболист был вызван в национальную команду России на октябрьские игры против сборных Кении и Камеруна.

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Гавр
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