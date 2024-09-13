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Кузяев — о погоде во Вьетнаме: «На 15-й минуте игры уже посматривал на табло»

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Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ощущениями от игры в товарищеском матче против команды Вьетнама при жаркой и душной погоде.

Игра состоялась 5 сентября во вьетнамском Ханое, сборная России одержала победу со счетом 3:0. Кузяев провел на поле все 90 минут и забил первый гол.

«Согласен, что в связи с климатическими условиями было непросто, особенно в первом тайме. Мы еще на разминке с ребятами почувствовали, что тяжело дышится, жарко. Но во второй половине матча стало намного легче. Не знаю, мы так адаптировались или просто в перерыве пошел дождь. Но после перерыва я уже разбегался.

Когда мы выходили на приветствие перед матчем, я смотрю на Славу [Караваева] — он весь течет, хотя мы просто стоим, а не бегаем. Позже за собой заметил, что минуте на 15-й игры уже посматривал на табло (смеется)», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

На счету 31-летнего игрока 51 матч и 3 гола за сборную России.

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
Сборная России по футболу

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