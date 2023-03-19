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Сегодня, 22:29

Кузяев — о предстоящих матчах сборной России: «Надеюсь, увижу старых знакомых, Сердара»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Зенит» Далер Кузяев рассказал о настрое на товарищеские игры сборной России против Ирана и Ирака. Завтра, 20 марта, он отправится в расположение национальной команды.

— Перестроюсь на атмосферу сборной, буду сконцентрирован на играх с Ираном и Ираком. А по возвращении уже с «Зенитом» будем анализировать прошедшие две игры. Надеюсь, реабилитируемся.

— Насколько Иран и Ирак сильны для вас?

— Недавно играли в Иране, была потрясающая атмосфера. Иран — старая команда. Надеюсь, увижу старых знакомых, Сердара.

— У вас остается приоритет попробовать себя в Европе?

— Сегодня я буду говорить о матче.

— Что думаете о турнире в Азии?

— В нынешних условиях — это здорово. Лучше, чем играть просто товарищеские матчи. А тут турнир, официальные матчи. Надеюсь, что его проведут. +50 в Ташкенте? Футбол — это мое любимое дело.

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Далер Кузяев
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
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