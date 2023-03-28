Лахиялов — о недавних словах Карпина: «Черчесов уже обжегся на своих неосторожных заявлениях в прессе»

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не держится за свое место в национальной команде страны.

«Я всегда относился к Карпину с долей симпатии, когда он работал во всех клубах. Учитывая не только его тренерскую работу, но также и то, как он вел себя с общественностью, со спортивными специалистами, со СМИ и с болельщиками. Но это последнее заявление, конечно, выходит за рамки. Не всегда то, что есть у тебя в голове, надо высказывать. Тем более он так высказался в неподходящий момент, когда сборная испытывает, можно сказать, тяжелые времена, ее исключили из всех соревнований, выступать нигде не дают. И еще на фоне неудачных результатов Карпин сделал такое заявление, чем вызвал дополнительную волну негатива в свою сторону. У нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжегся на своих неосторожных заявлениях в прессе. Вы сами видели, чем все это закончилось. Поэтому иногда лучше молчать, чем говорить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).