Лангович заявил, что не расстроен из-за непопадания в окончательный состав сборной России

Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

«Я не расстроился, когда не увидел себя в окончательном списке сборной. Для меня это повод работать еще усерднее. Предыдущий вызов в сборную? На самом деле ничего необычного — мы были на отдыхе с девушкой, я сделал ей предложение и на следующий день улетел в расположение команды. Не выбьет ли нас из игрового ритма пауза на игры сборных? Игроки «Ростова» уже адаптировались к таким перерывам в играх, сейчас мы немного отдохнем, проведем время с близкими и с новыми силами приступим к тренировкам», — цитирует Ланговича «РБ Спорт».

Учебно-тренировочный сбор российской команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября. Сборная России проведет два матча на выезде во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7-го числа — Таиланд.