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Сегодня, 09:11

Леандро Фернандес назвал политикой отстранение сборной России от международных турниров

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении сборной России по футболу от международных турниров.

«Россия играла товарищеские матчи только против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана? Не знаю, принял бы я такие матчи, находясь в сборной Аргентины. Сейчас такой момент, когда сборная России не может играть со многими странами. Это уже скорее политика», — сказал Фернандес «СЭ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. В прошлом году сборная России провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

26 февраля стало известно, что 23 марта в Тегеране сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном.

Леандро-Мигель Фернандес
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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