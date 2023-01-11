Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 02:43

Ледяхов назвал плачевным для российского спорта решение CAS отклонить апелляции РФС и клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС и клубов РПЛ на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Такие результаты ожидаемы, вы же видите, какое отношение к России в целом, в политическом смысле — что тогда говорить о спорте. Спорт уже давно стал политически мотивированным. Это может затянуться надолго, что для развития российского спорта и футбола в частности — большая потеря во времени. Плачевное решение для российского спорта.
Значит ли это, что РФС и российские клубы теперь бесправны и любой игрок может просто уйти из любой команды? Нужно изучать этот вопрос юристам. Но еще раз повторю — это общее отношение Запада к России в целом, к российскому спорту. Россия со своей стороны ничего сделать не может, потому что они так решили. Это политически мотивированное решение. Нужно как-то жить в этих условиях и развивать спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.

Офис РФС. В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-reshenie-cas-plachevnoe-dlya-rossijskogo-sporta/
Игорь Ледяхов
Футбол
РФС
Читайте также
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарасова посоветовала футболистам не расстраиваться из-за решения CAS
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Газзаев — о мотивировке решения CAS: «Нам надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной»
В МОК прокомментировали приглашение от РФС в рабочую группу по взаимодействию с УЕФА
Самуэльссон вновь говорит о необходимости отстранения россиян. Лучше бы следил за своими результатами
Захарян объяснил ничьи в матчах сборной России против Таджикистана и Узбекистана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мирзоян: «В рабочей группе нужны юристы, знающие уставы РФС, УЕФА и ФИФА»