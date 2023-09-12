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Сборная России

Сегодня, 13:25

Ледяхов рассказал об ожиданиях от матча России с Катаром

Виктория Кравченко
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, чего ждет от товарищеского матча между сборной России и командой Катара.

«Соглашусь с Карпиным: мы на данный момент не готовимся к официальным турнирам. Можно вызывать различных ребят в сборную, просматривать, экспериментировать. Конечно, можно связывать отсутствие ярких результатов с нехваткой мотивации у игроков, но, с другой стороны, они же вызваны в сборную страны и должны показывать определенный уровень!» — заявил Ледяхов RT.

12 сентября сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Матч начнется в 18.15 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1202175-ledyahov-rossiya-deficit-futbolisty
Игорь Ледяхов
Сборная России по футболу
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