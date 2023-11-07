Ледяхов: «У сборной есть костяк из 30 человек. Соболев в него попадает»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов считает справедливым вызов форварда «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на товарищеский матч с Кубой.

— Справедливо ли, что Соболева вызвали в сборную России?

— Почему нет? У нас сейчас такая ситуация, что любой футболист на вес золота. Соболев играет в ведущей команде страны, — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

— Сейчас Соболев присел на скамейку.

— Ничего страшного. Мы никуда не готовимся. У сборной есть какой-то костяк — человек 30. Соболев в него попадает. Главный тренер принял решение, что он нужен. Поэтому и выбрали.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Встреча пройдет в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».