Классен: «Называю себя русским немцем»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» признался, что хотел бы играть за сборную России.

— Ты поиграл и в Германии, и в России. Кем ты сам себя считаешь: русским или немцем?

— Тяжело объяснить... Я родился и вырос в Германии, но русские корни дают о себе знать. Я провел хорошие 2,5 года в России, меня окружали очень приятные люди. Но не стал бы говорить, кто я больше: русский или немец. Сам я себя называю русским немцем!

— Два года назад ты говорил, что хотел бы поиграть за сборную России. Это еще актуально?

— Конечно!

— Даже несмотря на отстранение от международных турниров?

— Да. Для меня сборная — главная цель. Думаю, у каждого спортсмена так. Каждый хочет играть за сборную своей страны. Конечно, во мне течет и немецкая, и русская кровь. И если когда-нибудь на меня выйдут из сборной Германии, а я до сих пор не буду заигран за Россию, возможно, я соглашусь. Сейчас я очень-очень далек от этого. Но никто не знает, что случится в будущем. В сборной Германии выступают люди, которые в моем возрасте играли в третьем дивизионе. Так что все может быть.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Ранеее глава РФС Александр Дюков заявил, что ситуация может измениться в конце сентября.