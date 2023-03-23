Федун о матче сборных России и Ирана: «Счет должен был быть разгромным»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно», — сказал Федун «СЭ».

Также бывший президент «Спартака» оценил игру полузащитника Антона Зиньковского.

«Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось», — добавил Федун.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.