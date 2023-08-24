Лепехин считает, что Карпин хочет поднять рейтинг молодых защитников «Спартака»

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин высказался об обилии игроков «Спартака» и «Локомотива» в расширенном составе сборной России.

«Меня это не смущает. Кроме Джикии, это молодые ребята, которые не так давно начали играть в составе. В любом случае, я думаю, Карпину уже понятно, кто из этого списка не попадет в окончательный состав. Это больше делается для общественности и клубов, в которых эти ребята находятся. А также для того, чтобы поднять рейтинг футболистов. Это правильно в сложившихся обстоятельствах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.