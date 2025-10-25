Видео
25 октября, 09:34

Лещук — о возможном матче России и США: «Буду достоин когда-нибудь, сыграю»

Микеле Антонов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче сборных России и США.

— Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь.

— Было бы символично, чтобы ты сыграл?

— Там наверное пока есть более достойные люди, чем я. Играть должен тот, кто достоин сборной, а не по каким-то другим моментам. Буду достоин когда-нибудь, сыграю.

1 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США.

4

  • Richter-00

    А что если США начнут военную операцию против Венесуэлы? Нас отстранили, а США нельзя будет отстранить за это? Уж лучше сыграть товарищеский матч c Венесуэлой, чем с США.

    25.10.2025

  • Vadson

    самый привозящий вратарь в сборной.... это было бы медийным взрывом))))

    25.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Символизм в чем?

    25.10.2025

  • Сергей Константинов

    Размечтася мусорок !!!

    25.10.2025

