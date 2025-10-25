25 октября, 09:34
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче сборных России и США.
— Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь.
— Было бы символично, чтобы ты сыграл?
— Там наверное пока есть более достойные люди, чем я. Играть должен тот, кто достоин сборной, а не по каким-то другим моментам. Буду достоин когда-нибудь, сыграю.
1 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США.
Richter-00
А что если США начнут военную операцию против Венесуэлы? Нас отстранили, а США нельзя будет отстранить за это? Уж лучше сыграть товарищеский матч c Венесуэлой, чем с США.
25.10.2025
Vadson
самый привозящий вратарь в сборной.... это было бы медийным взрывом))))
25.10.2025
Неприкрытый Писярев
Символизм в чем?
25.10.2025
Сергей Константинов
Размечтася мусорок !!!
25.10.2025