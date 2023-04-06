Левитин призвал РФС дождаться мнения Азиатской конфедерации футбола о рекомендациях МОК

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен дождаться мнения Азиатской конфедерации футбола (AFC) в отношении новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России к соревнованиям.

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола. Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет. Возможны ли санкции в Азии? А мы не знаем. Азиатская конфедерация футбола нас пригласила к себе, но они еще не отреагировали на рекомендации Международного олимпийского комитета», — приводит слова Левитина ТАСС.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.