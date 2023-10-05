Левитин: «УЕФА нас не хочет отпускать. Видят уровень нашей федерации»

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» высказал мнение о возможном переходе РФС в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК).

— Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

— Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.

— Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.

— Это рекомендации Международного олимпийского комитета, — сказал Левитин «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

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