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Сборная России

Сегодня, 21:25

Литвинов оценил игру сборной России в матче с Ираком

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал победу над Ираком (2:0).

— Как вы себя чувствуете в роли центрального защитника?

— Уже не привыкать, потому что первую часть сезона играл в «Спартаке» центрального защитника, сейчас опорника. Особо ничего не поменялось. Все помню. Джикии нет рядом? Георгий Тамазович травмирован, здоровья ему. Были напутственные слова от него. Созванивались с ним, обсуждали моменты.

— Есть ощущение, что что-то произошло в перерыве. Карпин поправил?

— Обсудили все моменты, пришли к тому, что надо меньше ошибаться в середине поля, потому что соперник только этого и ждал. Два нападающих постоянно на чужой половине поля. Мы старались больше играть через фланги — два гола с этих флангов и пришли.

— Сильно Карпин старался преобразить команду?

— Он спокойно объяснил, что и как делать.

— Правильно ли понимаю, что когда вы выбивали мяч из пустых ворот в начале первого тайма, вы старались его сохранить?

— Нет. Не стремился сохранить, стремился выбить мяч и не попасть потом в штангу.

Два тайма оставили разные впечатления. Что не так было в первом?

Мы допускали много ошибок, из-за этого получали контратаки. У Ирака два быстрых и высоких нападающих, которые ждали эти моменты, длинные передачи за спину. С ними было тяжело справиться. Хорошо, что в первом тайме сыграли на ноль, а в перерыве обсудили, что лучше чаще играть через фланги.

Насколько приятно сыграть за сборную при своих болельщиках? Это первый домашний матч сборной за 1,5 года.

Это самые приятные эмоции за сегодня. Столько народу пришло нас поддержать, гнали нас вперед. Спасибо им большое.

Коротко об итогах недельной работы в сборной?

Думаю, что этот сбор можно занести в актив. С Ираном больше что-то не получалось на поле, но уровень игроков этой сборной выше, чем у Ирака. Получилось сегодня победить.

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Руслан Литвинов
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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