Литвинов — о победе над Вьетнамом: «От игры за сборную только радость»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями от товарищеской игры со сборной Вьетнама (3:0).

— Руслан, как оно?

— Нормально. Погодные условия вносят коррективы. Понимали, вчера тренировались.

— Легкие не выплюнул?

— Все в равных условиях играли. Главное — выиграли. В конце понимали, что, ведя 3:0, можно спокойно сзади отстоять и отпустить, наверное, инициативу. Самое главное — выиграли.

— После таких матчей не появляется мыслей о том, стоит ли нам играть в Азии?

— По всем причинам, которые вокруг России, думаю, это ожидаемо. Сейчас играть можно в Азии. Поэтому говорить о том, что не хочется сюда приезжать, нельзя. Хочется, конечно, в Европе поиграть. Но имеем то, что можем.

— Это твой самый влажный матч?

— Нет, играл за молодежку в Китае. Там было хуже.

— Какой главный плюс от этой игры?

— Поиграть с футболистами другой страны, Вьетнам еще посмотреть. Думаю, вряд ли сам приеду. Это наша профессия. Только радость от игры за сборную.

Следующий матч национальная команда сыграет против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.