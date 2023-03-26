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Сегодня, 21:36

Литвинов — о матче с Ираком: «В первом тайме мы допускали много ошибок, из-за этого получали контратаки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, как чувствовал себя на позиции центрального защитника в товарищеском матче с Ираком (2:0).

— Уже не привыкать, потому что первую часть сезона играл в «Спартаке» центрального защитника, сейчас опорника. Особо ничего не поменялось. Все помню. Джикии нет рядом? Георгий Тамазович травмирован, здоровья ему. Были напутственные слова от него. Созванивались с ним, обсуждали моменты.

— Есть ощущение, что что-то произошло в перерыве. Карпин поправил?

— Обсудили все моменты, пришли к тому, что надо меньше ошибаться в середине поля, потому что соперник только этого и ждал. Два нападающих постоянно на чужой половине поля. Мы старались больше играть через фланги — два гола с этих флангов и пришли.

— Сильно Карпин старался преобразить команду?

— Он спокойно объяснил, что и как делать.

— Правильно ли понимаю, что когда вы выбивали мяч из пустых ворот в начале первого тайма, вы старались его сохранить?

— Нет. Не стремился сохранить, стремился выбить мяч и не попасть потом в штангу.

— Два тайма оставили разные впечатления. Что не так было в первом?

— Мы допускали много ошибок, из-за этого получали контратаки. У Ирака два быстрых и высоких нападающих, которые ждали эти моменты, длинные передачи за спину. С ними было тяжело справиться. Хорошо, что в первом тайме сыграли на ноль, а в перерыве обсудили, что лучше чаще играть через фланги.

— Насколько приятно сыграть за сборную при своих болельщиках? Это первый домашний матч сборной за 1,5 года.

— Это самые приятные эмоции за сегодня. Столько народу пришло нас поддержать, гнали нас вперед. Спасибо им большое.

— Коротко об итогах недельной работы в сборной?

— Думаю, что этот сбор можно занести в актив. С Ираном больше что-то не получалось на поле, но уровень игроков этой сборной выше, чем у Ирака. Получилось сегодня победить.

Руслан Литвинов
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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