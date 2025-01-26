Лобос считает, что Россия потеряла много поколений игроков из-за отстранения

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в комментарии для «СЭ» высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

«Очень жаль, что сборная России не играет на международных турнирах, ведь потеряно много поколений игроков. Остается надеяться, что все скоро закончится, и Россию снова будут принимать на соревнованиях», — сказал Лобос «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов к международным турнирам уже в 2025 году.