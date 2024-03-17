Лодыгин – об уровне сборной России: «Сейчас собрался более-менее стандартный состав»

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого за восемь лет вызова в национальную команду.

— Смотрели ли вы последние матчи нашей сборной, как вам уровень наших футболистов: он как-то изменился, стал лучше или хуже в условиях отстранений?

— Матчи смотрел, наблюдал. Сложно дать оценку, потому что в предыдущих сборах участвовало очень много футболистов. Тренер проверял всех, многих просматривал. Это влияло и на тактические действия. Что-то получалось очень хорошо, что-то, может быть, не получалось. Но все же это попытка просмотреть большое количество футболистов. Это был шанс. Поэтому в такой ситуации, наверное, это было хорошее и правильное решение для меня. И вратарей много вызывалось разных. Думаю, сейчас собрался более-менее стандартный состав. И матчи серьезные, хорошие с сильными соперниками. Будет очень интересно посмотреть, как мы сыграет против Сербии, как мы подготовимся к этому матчу, какой у нас будет план на эту игру.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной России на чемпионате Европы 2016 года.