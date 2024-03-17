Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

17 марта, 12:34

Лодыгин – об уровне сборной России: «Сейчас собрался более-менее стандартный состав»

Микеле Антонов
Корреспондент
Юрий Лодыгин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого за восемь лет вызова в национальную команду.

— Смотрели ли вы последние матчи нашей сборной, как вам уровень наших футболистов: он как-то изменился, стал лучше или хуже в условиях отстранений?

 Матчи смотрел, наблюдал. Сложно дать оценку, потому что в предыдущих сборах участвовало очень много футболистов. Тренер проверял всех, многих просматривал. Это влияло и на тактические действия. Что-то получалось очень хорошо, что-то, может быть, не получалось. Но все же это попытка просмотреть большое количество футболистов. Это был шанс. Поэтому в такой ситуации, наверное, это было хорошее и правильное решение для меня. И вратарей много вызывалось разных. Думаю, сейчас собрался более-менее стандартный состав. И матчи серьезные, хорошие с сильными соперниками. Будет очень интересно посмотреть, как мы сыграет против Сербии, как мы подготовимся к этому матчу, какой у нас будет план на эту игру.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча  с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной России на чемпионате Европы 2016 года.

Юрий Лодыгин
Футбол
Сборная России по футболу
28
26
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения, гордиться нечем»
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Аршавин — о будущем Карпина: «Другого тренера для сборной нет»
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лодыгин рассказал о давлении от фанатов в Греции: «Там очень яростно болеют»

Волков рассказал, что приехал в сборную России с позитивными мыслями после матчей «Краснодара»