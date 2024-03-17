Лодыгин рассказал о давлении от фанатов в Греции: «Там очень яростно болеют»

Голкипер сборной России и «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» рассказал о поведении фанатов в Греции.

— Греция, где вы играете, славится тем, что там невероятно активные фанаты, чего с этой точки зрения вы ожидаете от матчей с Сербией и Парагваем?

— Насколько я знаю, на матч с Сербией вроде все билеты проданы. Это очень приятно. Жду не дождусь, когда мы поедем на матч. Давно не испытывал, так сказать, российские трибуны. Да, в Греции очень яростно болеют. Это иногда помогает, а иногда мешает командам. Давление очень высокое, очень сильное. Это хорошо. Я лично об этом говорил с малого возраста, что мне без разницы: трибуны за меня или против меня. В этом плане я жду первый матч.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В последний раз Лодыгин попадал в заявку сборной России на чемпионате Европы 2016 года.