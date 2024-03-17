Лодыгин не смог выделить лучшего вратаря в сборной России: «Все хороши!»

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» высказался об уровне вратарей в национальной команде.

— Кого из вратарей нашей сборной можете выделить?

— Да всех выделю. Да и тех, кого не вызвали тоже. Все хороши! Кто-то больше, кто-то меньше в каких-то компонентах, так сказать. Все стараемся делать одно дело, помочь друг другу. С возрастом я понял, что одному нельзя ничего добиться. Нельзя, так сказать, выделять только одного футболиста, вратаря, одного человека в команде. Да, я знаю, что бывают команды, которые зависят конкретно от какого-то футболиста. Но в целом вся польза идет только от команды. Командные действия приводят к победе и к собственной победе!

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной на Евро-2016.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.