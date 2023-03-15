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Сегодня, 21:18

Лодыгин: «Я вижу смысл в матчах сборной России. Надо как-то выкручиваться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин считает, что сборная России должна проводить товарищеские матчи против других сборных.

«Конечно я вижу смысл в этих матчах. А что делать? Сейчас такая ситуация. И надо как-то выкручиваться. Плюс нужно сохранять коллектив. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-lodygin-ya-vizhu-smysl-v-matchakh-sbornoy-rossii-nado-kak-to-vykruchivatsya-plyus-nuzhno-sokhranyat-kollektiv
Юрий Лодыгин
Футбол
Сборная России по футболу
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