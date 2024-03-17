Лодыгин заявил, что надеется задержаться в сборной России после первого за 8 лет вызова

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого за восемь лет вызова в национальную команду.

— Юрий, поздравляем вас с вызовом в сборную России впервые с 2016 года, как вы впервые узнали о том, что вас рассматривают и что для вас персонально значит этот вызов?

— Как я и говорил, мне позвонили. Я понял, что есть возможность. Наверное, самое главное — что после стольких лет я все-таки снова попал в сборную. Это самое важное. И, надеюсь, задержаться тут подольше, — сказал Лодыгин «СЭ».

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной на Евро-2016.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.