«Локомотив» готов рассмотреть предложение о товарищеском матче со сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча против сборной России в октябре.

«У нас на сегодняшний день восемь игроков в расширенном списке сборной. Наверное, туда все они будут вызваны и некем будет играть. Плюс в сборную Армении поедут двое ребят. У нас эта тема не обсуждалась. Таких предложений мы не получали. Если предложение будет, конечно, рассмотрим. Но пока его не было», — сказал Нагорных «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.