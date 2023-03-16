Ломаев — о непопадании в расширенный состав сборной: «Не расстроился, я и не ожидал себя там увидеть»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о непопадании в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

— Не расстроился, когда не увидел свою фамилию в расширенном списке сборной России?

— Честно, не расстроился. Я и не ожидал себя там увидеть. Не играл в старте, только две игры на Кубок. Посмотрим, что будет дальше, как я буду играть, как команда будет выступать. Это футбольная жизнь. Так бывает.

Сборная России начнет сбор 19 марта. 23 марта команде предстоит провести товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.