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Сегодня, 17:41

Ломаев рассказал о личных беседах с тренером вратарей Кафановым в сборной

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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вспомнил о личных беседах, которые проводил с ним в расположении сборной России тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Когда приехал в сборную, Кафанов проводил со мной личные беседы, — приводит слова 24-летнего россиянина Sport24. — Он больше говорил не про игровые ситуации, а про то, как надо себя вести после каких-то неудачных действий».

Футболист отметил, что в ходе этих бесед обсуждали в том числе мнение наставника о том, что у Ломаева рискованный стиль игры.

«Я его услышал, пришли к общему знаменателю. Думаю, что после этого разговора с Кафановым я чуть поменял в голове приоритеты», — добавил вратарь.

В текущем сезоне РПЛ Ломаев провел в составе «Крыльев Советов» 12 матчей, в которых пропустил 19 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-lomayev-kogda-priyekhal-v-sbornuyu-rossii-trener-vratarey-kafanov-provodil-so-mnoy-lichnyye-besedy
Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
Виталий Кафанов
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