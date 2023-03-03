Ломаев рассказал о личных беседах с тренером вратарей Кафановым в сборной

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вспомнил о личных беседах, которые проводил с ним в расположении сборной России тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Когда приехал в сборную, Кафанов проводил со мной личные беседы, — приводит слова 24-летнего россиянина Sport24. — Он больше говорил не про игровые ситуации, а про то, как надо себя вести после каких-то неудачных действий».

Футболист отметил, что в ходе этих бесед обсуждали в том числе мнение наставника о том, что у Ломаева рискованный стиль игры.

«Я его услышал, пришли к общему знаменателю. Думаю, что после этого разговора с Кафановым я чуть поменял в голове приоритеты», — добавил вратарь.

В текущем сезоне РПЛ Ломаев провел в составе «Крыльев Советов» 12 матчей, в которых пропустил 19 голов.