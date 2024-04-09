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Сегодня, 11:25

Лопырева цитатой Джона Кеннеди оценила работу Карпина в сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Виктория Лопырева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении сборной России после отстранения.

«Не раз уже говорила и повторюсь, что оценивать выступление сборной в сегодняшних условиях очень сложно. Вот смотрите, совсем недавно мы крупно обыграли сербов, казалось бы 4:0 в братском дерби это очень круто. Но если для наших ребят это был первый серьезный соперник за последние 2 года, то сербам явно не хватало мотивации в товарищеской игре. Предыдущие матчи с Кубой, Катаром и Камеруном оценивать также сложно», — сказала Лопырева «СЭ».

Также известная модель поделилась мнением о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я скажу так: в сложное для страны и сборной время Валерий Георгиевич не унывает и продолжает строить сборную. Во время, когда нет до отказа заполненных стадионов и громких турниров он не разрывает контракт, не жалуется на отсутствие мотивации, а продолжает кропотливо работать, пусть и в тени. Его работа в сборной, как долг перед Родиной, тут вспоминается историческая фраза в инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». Также и Георгиевич, принял пост и работает за ребят и за страну. Он абсолютно точно заслуживает новый контракт», — добавила Лопырева.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным и предлагает 55-летнему специалисту двухлетнее соглашение. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его нынешний контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Виктория Лопырева
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